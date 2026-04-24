Per la giornata di domani sabato 25 Aprile – inizio ufficiale delle gare della prima tappa del Campionato italiano di Moto d’cqua – l’organizzazione rende noto che “è assolutamente vietato entrare nell’area paddock e nell’area di lavoro ai non addetti o pseudi accompagnatori di piloti, pena penalizzazione del pilota se qualcuno di non autorizzato viene trovato all’interno dello stand o addirittura si potrà arrivare anche sospensione della gara. Quindi tutti sono obbligati a stare nella nell’area spettatori senza invadere gli accessi”.