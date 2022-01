Pubblicità

E’ un momento particolarmente fortunato per quanti giocano a Licata. Un’altra ricevitoria licatese, quella del Villaggio dei Fiori di Peppe Montana all’incrocio con via Gela, ha iniziato il 2022 con una serie di vincite telematiche. Gli scontrini vincenti in questi primi giorni dell’anno nella storica ricevitoria licatese sono addirittura 17 per un totale di 31,100 euro già prenotati e pronti ad essere riscossi da quanti hanno tentato con fortuna la sorte.