Pubblicità

Snoblab a.c. & James Dean Movie sono liete di annunciare l’inizio delle riprese del film “Leggende Metropolitane” , per la regia di Stefano Meloncelli.

Il film è tratto da episodi di vita vera appresi in tanti anni dagli scrittori sul territorio lombardo. “Leggende Metropolitane” scritto dallo stesso Stefano Meloncelli con Gianluca Di Michele verra’ quasi interamente girato tra maggio e giugno a Saronno (va).

Il cast vanta la presenza presenza di Edoardo Costa che recita nel ruolo del “cattivo”. A lui si unisce un cast variopinto di attori di teatro e cinema composto da Diego Paul Gualtieri, Mattia Travaini, Fabrizio Marchegiani, Marco Claudio Pira, Chiara Pollicino e Carlo Sortino.

“Leggende Metropolitane ” è una commedia di fiction, divertente e frizzante. Una favola moderna, verosimile ma anche assurda, raccontata con uno stile contemporaneo. Una semplice e divertente storia di periferia i cui protagonisti sono persone che solitamente vengono considerate ai margini della società, addirittura antagonisti della stessa. Gente che troppo facilmente si potrebbe etichettare con un “poco di buono” in questo caso ruba la scena e si impegna per incidere sulla propria vita. Questo film vuole principalmente intrattenere ma anche fornire uno spunto per poter rivedere i preconcetti ed i pregiudizi sugli “ultimi” che in questa storia diventano eroi e protagonisti facendoci affezionare alle loro stranezze, ai loro modi di fare e pensare.

Il mondo in cui la storia si sviluppa é fatto da bar di paese e partite a scopa ma anche di vera amicizia ed invidie. Assenteismo, illegalità, astuzia ed apparenze. Il finale ci lascia un dubbio: é una storia vera? Potrebbe esserlo?

In ogni caso nello spettatore rimarrà il desiderio di conoscere altre storie dei nostri bizzarri protagonisti, ai quali senza dubbio si sarà affezionato.

Le riprese si svolgeranno per nove settimane nei dintorni di Saronno e il film promette di essere un vero e proprio “caso unico” all’interno del panorama del cinema indipendente .