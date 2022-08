Pubblicità

L’invecchiamento della pelle è un processo naturale che inizia molto prima di quanto comunemente si pensi. Già dopo i 25 anni, i primi segni intorno a labbra e occhi possono divenire evidenti. Per questo è molto importante cominciare a prendersi cura della pelle già in giovane età. Non occorrono medicine o prodotti sintetici, perché la natura offre moltissime armi per contrastare gli effetti del tempo sul viso e tutte si possono trovare nei cibi o, se necessario, in integratori alimentari studiati dalle aziende più competenti. Per scegliere i giusti integratori, però, occorre sapere quali sono i principi naturali da scegliere. Il collagene è, forse, quello più ricercato, proprio per il potere tonificante ed elasticizzante che esercita sulla pelle. VitaVi, l’azienda italiana impegnata nell’offrire integratori alimentari sempre più affidabili e realizzati con ingredienti di alta qualità, propone un ottimo integratore di collagene per la pelle. Si tratta di V/Care, un integratore basato su una formula studiata che, al fianco dei biopeptidi di collagene idrolizzato, vede tutta una serie di altri nutrienti importantissimi per conservare la bellezza della pelle: Calendula, Zinco bisglicinato chelato, Vitamina A, Vitamina B2, Biotina, Niacina, Selenio e, soprattutto, Vitamina C. Anche l’apporto di Vitamina C, infatti, non deve essere sottovalutato: oltre a stimolare la produzione di collagene, questa vitamina è nota per i suoi poteri antiossidanti e per la sua capacità di contrastare l’iperpigmentazione, prevenendo la formazione di macchie sulla pelle.

L’acido ialuronico ha attirato molto interesse negli ultimi tempi, proprio come prodotto anti age in grado di ridare idratazione e luminosità alle pelli mature e non solo.

L’aloe vera, tra i moltissimi benefici che apporta all’intero organismo, vanta proprietà sfiammanti, lenitive, idratanti e anti age, tutte in un prodotto vegetale al 100%.

Un po’ in disuso ma non certo meno utile, l’olio di ricino ha grandi proprietà emollienti e, come la Vitamina C, contribuisce alla produzione di collagene ed elastina.

Il burro di karitè, poi, previene le rughe e combatte la secchezza dell’epidermide, dando anch’esso uno stimolo alla produzione di di elastina e collagene.

Fare scorta di queste armi naturali non è difficile se si segue una dieta equilibrata, si scelgono creme e trattamenti mirati e si assumono i giusti integratori alimentari, sempre su consiglio di uno specialista. Anche lo stile di vita, tuttavia, aiuta, in quanto nessun prodotto o alimento può fare miracoli se poi si cede a ritmi di vita stressanti e frenetici o ci si espone al sole senza alcuna protezione.