Disavventura per fortuna a lieto fine per un bambino di Palma di Montechiaro e la sua famiglia. Il piccolo di 6 anni ha infatti ingerito una moneta da 50 centesimi. Una volta accortisi del malessere accusato dal bimbo, i genitori sono corsi al San Giacomo d’Altopasso, dove una lastra ha confermato la presenza di una moneta all’altezza dell’esofago. Il bambino è stato quindi trasferito all’ospedale Bambini Di Cristina di Palermo dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico per l’estrazione del corpo estraneo ingerito.