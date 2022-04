Pubblicità

Il 7 aprile, alle 19, in diretta sulla pagina Instagram di @southworkinglicata e @consultagiovanilelicata arriva il secondo appuntamento con INFUTURO, il percorso di orientamento rivolto agli studenti licatesi che intende accompagnarli nelle scelte che saranno decisive per il loro futuro.

Si parlerà di comunicazione e marketing digitale, tematiche ormai sempre più importanti anche in ambito lavorativo.

Ospiti dell’incontro Marvi Santamaria, originaria di Licata, oggi Social Media Strategist freelance, Content Creator e Attivista, Founder di @matchandthecity e autrice del libro “Tinder and the City. Avventure e disagi nel mondo delle dating app”.

Marco Raitano, in arte Marco il Coso, originario di Gela, oggi Instagram specialist, consulente e formatore.

Insieme racconteranno il percorso che li ha portati al mondo della comunicazione digitale.