finalmente si parte!

Il prossimo 19 gennaio, alle ore 18 si terrà il primo incontro di INFUTURO, il percorso di orientamento rivolto agli studenti licatesi che intende accompagnarli nelle scelte che saranno decisive per il loro futuro.

In questa prima puntata parleremo del lavori del futuro tra innovazione, digitalizzazione e nuovi scenari. Lo faremo insieme ad Alessandro Kandiah, Policy Advisor per OCSE e Mario Mirabile, Vice Presidente di South Working. Presenteremo inoltre i risultati della Survey alla quale nei mesi passati hanno risposto circa duecento ragazzi di Licata.

Potrai seguire l’incontro accedendo al link in biografia della pagina Instagram della consulta giovanile Licata oppure seguendo la diretta sulla pagina Facebook di SW Licata e Consulta Giovanile.