Dopo il successo dell’anno passato, dal 2 al 6 Maggio, il Chiostro San Francesco ospiterà nuovamente l’Infiorata in onore di Sant’Angelo. La novità e particolarità di quest’anno è rappresentata dal fatto che tutto si potrà ammirare anche dall’alto.

L’installazione è a cura dell’Associazione CulturArte di Noto.

“Per noi è un onore essere stati scelti, per il secondo anno consecutivo, all’interno di un programma così significativo, dedicato al santo patrono della città, Sant’Angelo – si legge in un messaggio del Direttore Artistico e Presidente dell’Associazione CulturArte Noto – Tornare a Licata rappresenta un’importante conferma del percorso condiviso e del legame che, con grande soddisfazione, si è andato consolidando.

Desideriamo esprimere la nostra più sincera riconoscenza all’amministrazione comunale e, in modo particolare, al Sindaco Angelo Balsamo, per la fiducia rinnovata e per averci scelti per la realizzazione di un’opera monumentale all’interno del Chiostro San Francesco, luogo di grande valore simbolico e ringraziamo le Associazioni che a vario titolo hanno collaborato con noi.

Siamo profondamente grati per la sintonia che si è creata tra la nostra Associazione CulturArte Noto e il Comune di Licata: una collaborazione autentica, fondata su valori condivisi e su una visione comune che mette al centro l’arte, la tradizione e la devozione.

Con entusiasmo e senso di responsabilità, ci prepariamo a contribuire anche quest’anno alla bellezza dell’Infiorata, certi che sarà un momento di grande partecipazione e significato per tutta la comunità”.