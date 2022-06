Pubblicità

Ancora un pomeriggio di fuoco. In via Umberto secondo, in fiamme la vegetazione che costeggia l’arteria e il fiume Salso. Sul posto la Protezione civile comunale, i Vigili del fuoco e la Forestale. La strada è rimasta chiusa al transito per un’ora e la viabilità è stata regolamentata dalla Polizia municipale.

Incendio di rifiuti invece in via Filippo Re Grillo.