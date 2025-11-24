Prime lauree al Polo Territoriale Universitario di Agrigento, martedì 25 novembre dalle ore 8:00 nel plesso di via Quartararo, si svolgerà la proclamazione delle lauree in Infermieristica dell’Università degli Studi di Palermo. L’evento, che segna un importante traguardo per il Corso di Studio in Infermieristica, coordinato dal professor Maurizio Soresi, vedrà la presenza di 30 laureati con alle spalle un’importante esperienza di tirocinio formativo, grazie anche alla fattiva collaborazione con l’Azienda Sanitaria di Agrigento e l’Ordine degli Infermieri OPI di Agrigento.
Questo primo ciclo di studi, avviato ad Agrigento nell’anno accademico 2022/2023, rappresenta un importante passo avanti per il territorio, che potrà contare su nuovi professionisti sanitari qualificati. In un momento in cui la carenza di infermieri nelle varie strutture che affrontano con difficoltà il quotidiano, laureare un numero di professionisti così elevato in una sola sessione di laurea, afferma il ruolo strategico dell’università anche nel tessuto aziendale sanitario.
Infermieristica, domani la Proclamazione dei primi 30 laureati ad Agrigento
