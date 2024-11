Incontro, nella sede della Direzione generale dell’Asp, tra Alessandro Pucci, il direttore amministrativo dell’Azienda sanitaria, e Salvatore Occhipinti, presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche (Opi), Vanessa Iacovangelo, presidente della Commissione Albo Infermieri Pediatrici dell’Opi, e Antonino Venezia, consigliere Opi, per individuare le più opportune soluzioni alla copertura dei posti vacanti di infermieri pediatrici.

“Abbiamo chiesto al direttore Pucci – affermano Salvatore Occhipinti e Vanessa Iacovangelo – di intervenire in merito alla carenza di infermieri pediatrici sul territorio agrigentino. Su sedici posti, infatti, soltanto due risultano coperti ed è quanto mai necessario procedere con la copertura dei posti vacanti, considerato che la figura dell’infermiere pediatrico è importante per le unità operative di Pediatria e Neonatologia distribuite sul nostro territorio. Il dottore Pucci si è reso disponibile e sensibile alla problematica e auspichiamo che possa intervenire quanto prima, così da implementare il numero di infermieri pediatrici ad oggi in servizio”.