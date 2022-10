Modena – E’ una bellissima storia quella che arriva da Modena. Due infermiere – tra cui la licatese Maria Crapanzano – in servizio presso il reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Baggiovara hanno infatti soccorso e salvato una 60enne all’interno di un punto vendita per abbigliamento nel pieno centro della città emiliana.

Il fatto si è verificato mentre le due infermiere si trovavano in pausa pranzo nel centro di Modena. Improvvisamente all’interno del negozio si è scatenato il panico a causa del malore accusato dalla 60enne. Le due giovani professioniste – senza alcun indugio – si sono immediatamente prodigate per rianimare l’anziana colta da un arresto cardiaco. In 18 minuti e 5 cicli di rianimazione, le due infermiere sono riuscite a rianimare la donna anche grazie ad un defibrillatore arrivato nel frattempo da un presidio vicino. Il successivo trasporto in ospedale in ambulanza ed un intervento chirurgico hanno salvato la vita della donna che senza l’immediata rianimazione delle 2 infermiere non ce l’avrebbe certamente fatta.

“Abbiamo agito d’istinto – racconta Maria Crapanzano – senza pensarci un attimo pur nella complessità della situazione: noi dovevamo preoccuparci solo di quella donna”.