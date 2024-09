Pubblicità

Tragedia nel mare di Marina di Palma. Esce dall’acqua e si accascia sul bagnasciuga, morto 80enne. Il decesso sembra essere sopraggiunto Per cause naturali. L’uomo era in spiaggia insieme alla moglie anziana, vani i soccorsi giunti dal Villaggio Mose (ambulanze di Licata e Palma impegnate in incidente stradale a Licata). Il pubblico ministero a seguito di accertamento medico ha disposto la restituzione della salma alla famiglia poiché trattasi di morte naturale a seguito d’infarto. A Marina di Palma è intervenuta una volante del locale commissariato.