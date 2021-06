Pubblicità

Il Comune ha presentato formale richiesta per avere maggiore quantità di acqua durante la stagione estiva. L’incremento della dotazione idrica è stato richiesto all’Ati Idrica e alla gestione commissariale del Servizio Idrico, ex Girgenti Acque. “In considerazione della già aumentata presenza di cittadini/utenti cosiddetti fluttuanti e considerando che storicamente da qui a Luglio/Agosto sono destinati ad aumentare ancora di più – si legge nel documento inviato da Palazzo di Città – fino allo sfiorare quasi il raddoppio degli utenti stanziali, si voglia incrementare adeguatamente il quantitativo di risorsa idrica destinata alla città di Licata”. L’Ente mette poi in evidenza una serie di disservizi con cui l’utenza si sta trovando a dover fare i conti. “Diventa di tutta evidenza – prosegue la nota a firma del primo cittadino Pino Galanti – che, proprio nel momento in cui serve più acqua, in città la dotazione per cittadino arrivi a dimezzarsi”. Un accenno viene fatto anche alle questioni igienico-sanitarie tanto decantate negli ultimi mesi. “Non va dimenticato inoltre – conclude la nota di Galanti – che non siamo ancora usciti dalle cautele e dalle prescrizioni di igiene personale che devono essere osservate per contrastare il diffondersi del virus in circolazione, nelle sue acclarate varianti”. Maggiore acqua per Licata: è pertanto questa la richiesta avanzata da Palazzo di Città agli Enti intermedi che gestiscono il servizio idrico integrato.