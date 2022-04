Pubblicità

Scuola e Banca possono avere le medesime finalità educative? Pare proprio di sì.

È questo l’obiettivo dell’incontro avvenuto ieri mattina nelle filiali della banca Sant’Angelo di Licata tra l’U.B. -coordinamento commerciale di quest’ultima e gli studenti dell’indirizzo Tecnico Economico dell’IIS Filippo Re Capriata di Licata

L’educazione finanziaria è- come è evidente a molti- la nuova priorità educativa per sopperire a quella fragilità culturale che ha effetti potenzialmente negativi nella vita dei singoli e della collettività. Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze promuove un programma di interventi e iniziative rivolte a tutti gli studenti della scuola italiana. L’istituto Tecnico Economico Filippo Re Capriata, che vanta una prestigiosa storia settantennale di formazione nel campo economico e finanziario, si impegna nella realizzazione di iniziative che consentano di approfondire temi e questioni ,già parte sostanziale del proprio curricolo scolastico. Ali studenti delle classi quinte del settore economico È stata fornita l’opportunità di mettere in campo il bagaglio di conoscenza appreso in aula sotto la sapiente cura del professor Maurizio Camilleri e della professoressa Beatrice Grillo, direttamente nelle filiali della banca d Sant’Angelo. Il dottor Antonio Farruggia (Responsabile dell’U.B. Coordinamento commerciale della Banca), il dottor Giuseppe Gangi (gestione imprese Small Business) e il dottor Giuseppe Greco Polito, titolare filiale di Licata sede, hanno fatto gli onori di casa e hanno vestito i panni di brillanti e ineccepibili tutors d’aula. Nella splendida e suggestiva cornice del seicentesco Palazzo Frangipane gli studenti sono stati accolti e guidati nello studio di un caso aziendale con focus sulle espletamento delle “pratiche di fido” per poi approfondire tutti gli aspetti procedurali relative all’elaborazione e riclassificazione del bilancio. L’interazione continua e positiva rafforzata da domande pertinenti e stimolanti ha confermato che il mondo del lavoro riveste nel campo della formazione degli studenti e nella fattispecie della banca per gli studenti dell’indirizzo Tecnico Economico. il programma degli interventi è stato promosso dalla dirigenza e scolastica e la BPSA nella persona dell’avvocato Antonio Coppola e della dottoressa Ines Curella, che hanno mostrato una finissima sensibilità al tema della formazione dei giovani. Aspetto quest’ultimo su cui la banca ha investito risorse ed energia grazie alla Fondazione Curella allo scopo di sostenere i giovani nelle attività di formazione e qualificazione. Nel mese di dicembre scorso infatti sono state assegnate borse di studio agli alle studentesse e agli studenti diplomatisi nell’ istituto F. Re Capriata con il massimo dei voti nell’anno scolastico 2020/21.