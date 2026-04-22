La Prima tappa Nazionale Di Moto D’Acqua a Licata si trasforma in uno spazio aperto a tutti i bambini, senza distinzione.

Un pomeriggio speciale dedicato all’inclusione, dove ogni bambino potrà sentirsi accolto, partecipare e divertirsi attraverso tante attività pensate per favorire l’incontro, la condivisione e il gioco.

Dall’incontro con i piloti, ai momenti di animazione e aggregazione, fino allo spazio sport e alle attività organizzate dalle cooperative sociali e associazioni del territorio: ogni iniziativa è pensata per valorizzare le diversità e trasformarle in un punto di forza.

Non mancheranno momenti di pausa con stuzzicherie per i più piccoli e tanta buona musica per accompagnare il divertimento!

Un’occasione per vivere lo sport come strumento di unione, crescita e inclusione.