La darsena di Marianello è nuovamente in condizioni inaccettabili.

Impossibile non evidenziare il grado di inciviltà di chi frequenta l’area: con lo scatto allegato a questo pezzo abbiamo documentato la presenza di una decina di bottiglie (verosimilmente scarti di un brindisi) abbandonate su uno dei tanti delimitatori di pietra. Ma l’inciviltà all’interno della darsena peschereccia si manifesta in tanti altri modi. Reti da pesca, cordame, vaschette in polistirolo per la conservazione del pesce sono state abbandonate in ogni angolo della parte finale della darsena di Marianello. E’ evidente che la grande quantità di rifiuti ammassata lì non ci sia finita da sola.