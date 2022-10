Due incidenti sul lavoro a distanza di poche ore l’uno dall’altro si sono registrati a Palma di Montechiaro e a Licata. Una donna è scivolata e ha battuto la schiena, mentre un operaio è pesantemente caduto mentre sistemava la merce. Non sono gravi ma entrambi sono stati trasportati all’ospedale San Giacomo d’Altopasso per una serie di accertamenti. I traumi riportati sono gravi ma nessuno dei due è in pericolo.