Pubblicità

È stata una mattinata di incidenti. Dopo quello grave di contrada Desusino, intorno alle 10 un nuovo sinistro stradale si è registrato all’altezza di via Elsa Morante, nel quartiere Oltreponte. Il centauro di uno scooter ha perso infatti il controllo del proprio mezzo – probabilmente a causa di una grossa buca nell’asfalto – finendo per essere sbalzato a diversi metri di distanza. Fortunatamente indossava il casco e le conseguenze non sono state tragiche. Si è comunque reso necessario il trasferimento in ospedale a bordo di una ambulanza del 118 in servizio al San Giacomo d’Altopasso. Il Comune ha successivamente provveduto a tappare con una colata di asfalto la buca stradale.