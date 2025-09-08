Per effetto dell’incidente stradale occorso sulla Statale 115 tra Licata e Palma di Montechiaro, la viabilità della zona è deviata sul percorso interno che costeggia il mare. Pertanto i veicoli sia in accesso che in uscita dalla Statale 115 stanno utilizzando il bivio di Torre di Gaffe percorrendo quindi poi la Provinciale San Michele. Giocoforza ci sono dei rallentamenti. Anche un mezzo dell’Esercito Italiano è impegnato nella regolamentazione della viabilità. La persona rimasta ferita nello scontro tra due autovetture è intanto arrivato in ospedale dove è sottoposto alle cure del personale medico in servizio. Per lui diverse contusioni ed escoriazioni ma non è in pericolo.
Incidente sulla Statale, traffico deviato al bivio di Gaffe
