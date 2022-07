Pubblicità

Incidente stradale sulla SS 115 nel tratto tra la prima e la seconda galleria in direzione di Agrigento. Gli Agenti della Polizia stradale sono sul posto per ricostruire la dinamica del sinistro. Una Fiat 500 è finita fuori strada con evidenti segni causati dall’impatto. Sul posto si sono portate anche 2 ambulanze del 118 per il trasporto dei feriti. Atterrato anche un mezzo aereo dell’elisoccorso. Viabilità ferma da oltre mezz’ora.