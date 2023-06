Pubblicità

Incidente stradale al Km 233.900 della Strada Statale 115. Per cause in corso di accertamento, a scontrarsi sono state una Mercedes e una Volkswagen. 4 feriti non gravi. Sul posto I Vigili del Fuocov , 2 ambulanze del 118 e la Polizia stradale. I feriti, 2 per mezzo, sono stati trasportati in ospedale. Ad influire sull’impatto potrebbe essere stato l’asfalto reso viscido dalla pioggia.