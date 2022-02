Pubblicità

Incidente stradale autonomo sulla Strada Statale 115 tra Torre di Gaffe e l’ingresso cittadino di via Palma. Per cause ancora in corso di accertamento, una utilitaria di colore chiaro si è ribaltata finendo sul lato destro della carreggiata in direzione Palma di Montechiaro. Secondo le prime ricostruzioni, non ci sarebbero altre vetture coinvolte. Il conducente del mezzo non risulterebbe gravemente ferito. Viabilità rallentata sulla SS 115. Il manto stradale è stato reso viscido dalla breve pioggia caduta.