Pubblicità

Non ha per fortuna avuto conseguenze una collisione tra due mezzi avvenuta questa mattina sulla Strada Statale 115 all’altezza dello svincolo per Torre di Gaffe. Gli occupanti delle due vetture non hanno riportato conseguenze anche se uno dei due mezzi (un’automobile aziendale di una società di largo consumo) è finita fuori strada. A bordo di una delle due vetture coinvolte nel sinistro, viaggiava un nucleo familiare.