Incidente stradale sul ponte di via Mazzini. Per cause in corso di accertamento (ad indagare sono i Carabinieri della Compagnia di Licata), a scontrarsi sono stati una vettura e un ciclomotore. Da una prima ricostruzione sembra trattarsi di un tamponamento. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 in servizio al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Due feriti, per fortuna non gravi. Viabilità notevolmente rallentata nella zona.
Incidente stradale sul ponte di via Mazzini, due feriti lievi
