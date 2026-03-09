Incidente stradale sul ponte di via Mazzini. Per cause in corso di accertamento (ad indagare sono i Carabinieri della Compagnia di Licata), a scontrarsi sono stati una vettura e un ciclomotore. Da una prima ricostruzione sembra trattarsi di un tamponamento. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 in servizio al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Due feriti, per fortuna non gravi. Viabilità notevolmente rallentata nella zona.