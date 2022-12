Pubblicità

Incidente stradale sulla bretella tra il ponte di corso Argentina e il quartiere di Fondachello-Playa. Secondo le prime ricostruzioni, a scontrarsi per cause ancora in fase di accertamento sarebbero state due utilitarie. Sul posto stanno operando 2 Volanti del Commissariato di Polizia. Viabilità complicata nella zona. Per permettere le operazioni di soccorso e spostamento dei mezzi, il ponte sulla foce del fiume Salso è stato momentaneamente chiuso al transito veicolare. Tre persone sono state trasferite in ambulanza al pronto soccorso ma nessuno è grave.