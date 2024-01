Pubblicità

Incidente stradale all’altezza del bivio di Torre di Gaffe, sulla Strada Statale 115, tra Licata e Palma di Montechiaro. Per cause in corso di accertamento, a scontrarsi in maniera grave sarebbero state due vetture, una BMW e un furgone. Sul posto un’ambulanza del 118 in servizio al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso e le forze dell’ordine in un intervento congiunto tra Carabinieri e Polizia. Ci sarebbero feriti (fortunatamente non gravi) in corso di trasferimento al nosocomio. Lunghe file di auto a causa dell’occupazione stradale da parte dei mezzi coinvolti nel sinistro.