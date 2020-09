Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio sulla Strada Statale 115 all’altezza dello svincolo di ingresso in città. Per cause ancora in corso di accertamento, una delle vetture coinvolte si è ribaltata. Rallentamenti alla circolazione. Sul posto le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica del sinistro e il 118.

Notizia in aggiornamento