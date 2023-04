Pubblicità

Ancora un incidente stradale sulla Ss 115 nel tratto tra Licata e Palma di Montechiaro. Per cause in corso di accertamento, a scontrarsi sono state due vetture. Sul posto sono confluite le forze dell’ordine, un’ambulanza del 118 in servizio presso l’ospedale San Giacomo d’Altopasso e un equipaggio dei Vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina.

Notizia in aggiornamento – A scontrarsi sono stati un Mercedes e un camion. Danni seri per i mezzi ma per fortuna conseguenze non gravi per quanti erano alla guida. Lievi ferite sarebbero state riportate da uno dei passeggeri.