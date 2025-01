Brutto incidente stradale sulla Provinciale 67 (San Michele), all’altezza della rotonda per Rocca-Pisciotto, tra una Citroen e uno scooter elettrico. Per cause ancora in corso di accertamento, a riportare conseguenze peggiori è stato il conducente del mezzo a due ruote che ha riportato traumi e lesioni. Sul posto per i rilievi del sinistro è intervenuto un equipaggio della Polizia Municipale e un’ambulanza del 118 in servizio al Pronto soccorso che ha trasferito in ospedale il ferito.