Brutto incidente stradale pochi minuti fa sulla Strada Statale 115, poco prima del bivio per Torre di Gaffe. Per cause ancora in fase di accertamento, a scontrarsi sono stati 2 veicoli. C’è un ferito. Sul posto stanno confluendo le forze dell’ordine e l’ambulanza del 118 in servizio al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Viabilità rallentata in zona.