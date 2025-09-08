Brutto incidente stradale pochi minuti fa sulla Strada Statale 115, poco prima del bivio per Torre di Gaffe. Per cause ancora in fase di accertamento, a scontrarsi sono stati 2 veicoli. C’è un ferito. Sul posto stanno confluendo le forze dell’ordine e l’ambulanza del 118 in servizio al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Viabilità rallentata in zona.
Incidente sulla Statale 115, ci sono feriti
