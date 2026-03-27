Incidente stradale sulla Statale 115 in direzione di Palma di Montechiaro al km 223. Fortunatamente nessun ferito ma traffico molto rallentato a causa del mezzo ribaltato sulla carreggiata. Sul posto la Polizia e il 118.
Mezzo si ribalta sulla 115, nessun ferito ma viabilità rallentata
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