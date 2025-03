Un uomo e una donna sono rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto in corso Odierna, arteria principale di Palma di Montechiaro. I due pedoni sono stati travolti e falciati da un’autovettura in transito. A riportare le conseguenze peggiori sarebbe stato l’uomo, trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso a causa delle ferite riportate nell’impatto. La Polizia di Palma di Montechiaro è sul posto per eseguire i rilievi.