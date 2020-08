Un grave sinistro stradale si è registrato sulla Strada Provinciale San Michele intorno a mezzanotte e mezza. Sul posto si sono recate le forze dell’ordine e una squadra di Vigili del Fuoco del locale distaccamento di corso Argentina. Si sta provando a ricostruire la dinamica di un incidente che avrebbe coinvolto due autovetture e in cui ci sarebbero feriti. Notevoli i disagi alla circolazione con una lunga colonna di automobili sia in direzione mare che in direzione città.

Notizia in aggiornamento