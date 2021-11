Pubblicità

Incidente stradale all’altezza dell’ufficio postale di via Gela. A scontrarsi un suv e un camion per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina e un’ambulanza del 118. Fortunatamente dal sinistro non sono scaturite gravi conseguenze per le persone coinvolte. A risentirne è stata però la viabilità lungo la centralissima via Gela.