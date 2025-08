Incidente stradale sulla Statale 115 all’altezza del Lido Bellia. A scontrarsi due autovetture. Il bilancio parla di cinque feriti (per fortuna nessuno in maniera grave). Sul posto un’ambulanza del 118 per il trasferimento dei feriti al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. La viabilità in zona è rallentata a causa del sinistro stradale.