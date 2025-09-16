Un brutto incidente stradale sulla Stradale Statale 115 all’altezza del bivio del Lido Bellia. Per cause ancora in corso di accertamento, i veicoli coinvolti nel sinistro sarebbero due con le vetture che hanno riportato danni ingenti con carrozzerie visibilmente danneggiate. Ci sarebbero diversi feriti. Sul posto sono accorse le forze dell’ordine e gli operatori sanitari del 118.