Un brutto incidente stradale sulla Stradale Statale 115 all’altezza del bivio del Lido Bellia. Per cause ancora in corso di accertamento, i veicoli coinvolti nel sinistro sarebbero due con le vetture che hanno riportato danni ingenti con carrozzerie visibilmente danneggiate. Ci sarebbero diversi feriti. Sul posto sono accorse le forze dell’ordine e gli operatori sanitari del 118.
Strada Statale 115, incidente tra due auto: ci sono feriti (foto)
Il meteo
Licata
cielo sereno
25.9 ° C
25.9 °
25.9 °
65 %
5.4kmh
3 %
Mar
26 °
Mer
28 °
Gio
27 °
Ven
26 °
Sab
26 °
Ultime Notizie
Porto di Licata, previsti interventi dell’Autorità di Sistema: dettagli nel tg...
Il telegiornale di martedì 16 Settembre di Lanterna Tv. https://youtu.be/fDNjN-T6Rug?si=Di-a06hxzBA6wF1Q In scaletta. “SVILUPPO INFRASTRUTTURALE PER I PORTI DECENTRATI DELL’AUTORITA”: LE PAROLE DELLA COMMISSARIA TARDINO LICEO LINARES, ACCOGLIENZA PER...