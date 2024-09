Pubblicità

Brutto incidente stradale sulla Provinciale San Michele. Per cause ancora in corso di accertamento, a scontrarsi sono stati due veicoli. Ci sono feriti trasportati in ospedale a bordo di un’ambulanza del 118. Uno degli occupanti dei mezzi ha riportato una ferita profonda ed è attualmente suturato al pronto soccorso. Successivamente verrà sottoposto a Tac. Più lievi gli altri. Sul posto la Polizia. La Provinciale San Michele è stata momentaneamente chiusa al transito.