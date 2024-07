Pubblicità

Incidente stradale sulla Strada Statale 115, all’altezza della località balneare di Lido Bellia. Secondo le prime, sommarie ricostruzioni che arrivano dal luogo dell’impatto, ci sarebbero feriti per fortuna però in maniera non grave. A scontrarsi, una Vespa e una utilitaria con quest’ultimo mezzo finito fuori strada. Sul posto si è portata un’ambulanza del 118 in servizio all’ospedale San Giacomo d’Altopasso per il trasporto dei feriti, oltre ad un equipaggio dei Vigili del Fuoco. Viabilità rallentata nella zona in seguito allo scontro.