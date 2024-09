Pubblicità

Incidente stradale sulla SS 123 in direzione di Campobello. A scontrarsi – si è trattato di un frontale – sono state due autovetture. Ci sono due feriti nell’impatto che però non sono fortunatamente in gravi condizioni. Sul posto un’ambulanza del 118 in servizio all’ospedale San Giacomo d’Altopasso e una volante della Polizia. I feriti verranno trasportati al nosocomio per accertamenti. Lo scontro è avvenuto poco dopo l’impianto sfasciacarrozze presente nella zona.