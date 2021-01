Via Borromini è stata pochi minuti fa il teatro di un incidente stradale (sembrerebbe autonomo) che ha visto coinvolti un camion e diverse autovetture. Sul posto, per ricostruire la dinamica del sinistro, si sono portate le forze dell’ordine. Diverse sarebbero le vetture danneggiate. In via Borromini è giunta anche un’ambulanza del 118 in servizio al pronto soccorso del vicino ospedale San Giacomo d’Altopasso.

Notizia in aggiornamento.