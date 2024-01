Pubblicità

Sono tutti da chiarire i dettagli di un incidente stradale a quanto pare autonomo verificatosi pochi minuti fa in via Appennini, poco lontano dall’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Un fuori strada si è infatti ribaltato finendo la propria corsa a bordo della carreggiata. Non ci sarebbero miracolosamente feriti. Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco del distaccamento di corso Argentina.