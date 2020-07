E’ di 3 feriti il bilancio di un grave incidente stradale verificatosi intorno alle 12 in via Umberto secondo, all’altezza della curva dopo l’agglomerato residenziale della Montecatini. Per cause ancora in fase di accertamento, a scontrarsi sono stati una Citroen C3 e una Renault Clio. Tre i feriti trasportati in ambulanza al pronto soccorso del San Giacomo d’Altopasso. Nessuno sembra essere in gravi condizioni. Sul posto Carabinieri e Polizia per i rilievi e una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di corso Argentina. Si tratta dell’ennesimo sinistro stradale all’altezza di questa insidiosa curva.