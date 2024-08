Pubblicità

Un’Audi e una Fiat Punto si sono scontrati all’altezza del bivio di via Gela, all’ingresso dalla Strada Statale 115 in direzione del comune nisseno. Diversi i feriti nell’impatto. Sul posto due ambulanze del 118 in servizio al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso ed equipaggi di Polizia e Carabinieri. All’Audi sarebbe esploso L’airbag ma non ci sarebbe nessuno in pericolo di vita. Tra i feriti vi sarebbe anche una donna in gravidanza.