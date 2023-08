Pubblicità

Incidente stradale intorno alle 20,10 sulla Strada Statale 115 all’altezza del passaggio a livello. A scontrarsi – per cause in fase di accertamento – sono stati un’automobile ed una moto. A riportare le conseguenze peggiori nell’impatto, secondo quanto abbiamo avuto modo di apprendere, è stata la passeggera della moto per la quale si è reso necessario il trasferimento in ospedale a bordo di un’ambulanza del 118 intervenuta sulla Statale 115.