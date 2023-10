Pubblicità

Ennesimo incidente stradale sulla strada statale 115 all’altezza del bivio che immette in via Gela. Per cause in corso di accertamento, a scontrarsi sono stati due veicoli. Sul posto un equipaggio della Polizia per regolamentare la viabilità e un’ambulanza del 118 in servizio presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Nell’impatto, 4 feriti lievi.