Un altro brutto incidente stradale sulla strada statale 115 in territorio di Licata. Per cause in corso di accertamento, a scontrarsi sono stati due mezzi. Il sinistro è avvenuto ad Inizio “Variante” nel tratto da via palma verso Gela, proprio sul rettilineo ed è stato un frontale tra una vettura ed un camion del mezzo di soccorso stradale. Ci sono feriti. Sul posto, oltre ad un’ambulanza del 118 in servizio presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso, è atterrato pure un velivolo dell’elisoccorso per il trasporto aereo dei feriti. La Statale è stata momentaneamente chiusa al transito.

Aggiornamento ore 19.05 – L’Auto coinvolta era stata noleggiata da tre turisti americani: due hanno riportato qualche graffio, la donna trasferita in ospedale. Uno degli occupanti del mezzo di soccorso stradale avrebbe invece riportato ferite gravi.