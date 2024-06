Pubblicità

Per cause in corso di accertamento, un bruttissimo incidente stradale ha coinvolto tre vetture all’altezza della galleria sulla Strada Statale 115. Tre i mezzi coinvolto nel sinistro. Sul posto si sono recati un equipaggio della Polizia del commissariato di Palma di Montechiaro e un’ambulanza del 118 per soccorrere un ferito. che non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita sebbene i mezzi coinvolti risultino pesantemente danneggiati. Un veicolo si è buttato fuori strada per evitare l’impatto con gli altri due mezzi. La viabilità nella zona è di molto rallentata e anche una volante dei Carabinieri sta regolamentando la viabilità.