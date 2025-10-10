ADV

Incidente stradale autonomo sulla Strada Provinciale 38 che dalla rotonda di Mollarella collega con la Statale 115. Per cause in corso di accertamento, una utilitaria si è ribaltata. A bordo del mezzo c’era solo il conducente che ha riportato lievi traumi e feriti. Sul posto un’ambulanza del 118 per il trasferimento al Pronto soccorso del ferito e un equipaggio della Polizia per i rilievi e la regolamentazione del traffico.