Ieri un grave incidente sulla Strada Statale 115 a poche decine di metri dal bivio di via Palma. Il bilancio è stato fortunatamente meno grave di quanto l’impatto avrebbe potuto causare. Una persona è stata trasferita in elisoccorso. Il resto degli occupanti delle due vetture sono invece stati portati al San Giacomo d’Altopasso di Licata.

2 anziani sono arrivati in ospedale con politraumi e si è reso necessario un approfondito accertamento per traumi cranici minori. Il più giovane dei coinvolti nell’incidente, un ragazzo di 20 anni, presentava politraumi. Tra quelli portati al San Giacomo d’Altopasso, la ferita più grave è risultata essere una donna di 40 anni condotta in sala operatoria per trattare e ridurre una frattura esposta della caviglia, dopo essere stata sottoposta a una tac in 3d.

La Polizia sta intanto cercando di ricostruire la dinamica che ha portato allo scontro.